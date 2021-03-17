В Партените московский бизнесмен уничтожил сосны

Деревья спил частник. Фото: Черный список |Алушта|VK

В южнобережном поселке Партенит разгорелся скандал - частник выкупил не пригодный для строительства участок на склоне вдоль лестницы на Камю и спилил там несколько сосен.

Местные жители подняли тревогу в соцсетях, опубликовав снимки уничтоженных деревьев. Власти Алушты отреагировали на ЧП.

Как сообщила ForPost глава администрации Галина Огнева, участок был выкуплен предпринимателем из Москвы.

- Его предупреждали, что этот земельный участок непригоден для застройки. Во-первых, его пересекает сплошная лестница от Гурзуфского шоссе на улицу Солнечную. Во-вторых, там рядом серьезный оползень - там ничего строить нельзя, - отметила Огнева.

В связи с вырубкой деревьев администрация обратилась в прокуратуру и суд для оценки ущерба. Также власти просят правоохранителей остановить любые работы на участке.

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