На новом водозаборе в Крыму подключили первую скважину

Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно Фото: Архив "КП"

С 18 марта в Крыму заработает пуск воды по водоводу от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции «Белая» под Симферополем. Как сообщил министр строительства республики Михаил Храмов, его запустят на месяц раньше запланированного срока.

На самом объекте рабочие уже полностью подключили первую скважину. Сейчас проводятся заполнения емкости.

- Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно, при любых погодных условиях и находятся на ежедневном контроле у госзаказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК». Запуск водовода обеспечит Симферополь дополнительными 22 тысячами кубометров воды в сутки, - сообщил министр.

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