В Крыму подвели итоги чемпионата и первенства ЮФО

Теперь бойцы будут готовиться к выступлению на следующем уровне. Фото: StockSnap с сайта Pixabay

В Симферополе закончились чемпионаты и первенства Южного федерального округа. На соревнования съехались сильнейшие бойцы с городов ЮФО. Три дня соперничества прошли в крымской столице.

Больше всего победителей оказалось среди спортсменов из Волгоградской области. Из сорока участников - семнадцать получили желанную золотую медаль.

Однако на татами безусловными лидерами оказались крымчане. Местные спортсмены завоевали больше 20 медалей в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

- Наши ребята отлично себя проявили. Много победителей, которых отобрали в сборную для участия в чемпионатах России, - заявил президент Федерации кикбоксинга РК Владимир Олейник, передает Крымская газета.

Президент Федерации кикбоксинга Ростовской области Светлана Баранова в свою очередь отметила, что крымские спортсмены - серьезная конкуренция для других городов ЮФО.

Теперь бойцам, прошедшим в сборную Крыма, предстоит подготовиться к выступлению на чемпионатах и первенствах России. Там они смогут побороться за места в национальной команде.

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