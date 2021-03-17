В администрации Симферополя решили не сносить рынок на Залесской

Врио главы администрации провел встречу с инициативной группой. Фото: Валентин Демидов / ВК

Рынок, который находится на улице Залесской в Симферополе, не собираются сносить, сообщил врио главы местной администрации Валентин Демидов.

На днях в одном крымском паблике появилось видео о том, что микрорынок недалеко от центра города решили снести. Под демонтаж попадали 9 павильонов, так как их признали как самовольные постройки. Однако, как сообщил Демидов, такое решение является преждевременным, а действия постановление будет приостановлено.

- Провел встречу с инициативной группой предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность на Залесском рынке. Первоочередная задача на сегодня - сформировать стратегический план развития территории, на которой расположены торговые точки, - уточнил врио главы. - Также дал поручение начальнику управления торговли и бытового обслуживания населения - в недельный срок подготовить предложения по дальнейшей работе рынка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50