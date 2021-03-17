Убийце и насильнику шестилетней крымчанки дали 25 лет тюрьмы

Происшествие случилось в мае 2020 года. Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

Крымчанину, который в мае прошлого года изнасиловал и убил 6-ти летнего ребенка в Ленинском районе, Верховный суд Крыма вынес приговор.

Происшествие случилось 31 мая 2020 года. Подсудимый вместе с отцом маленькой девочки решили отправиться на рыбалку на берег Северо-Крымского канала. Ребенка взяли с собой.

Мужчины выпивали, отец малолетней уснул, девочка осталась без присмотра. Приятель решил проводить малышку домой. Воспользовавшись беспомощностью ребенка, он изнасиловал ее. После этого злодей побоялся, что девочка расскажет о произошедшем, поэтому столкнул ее в наполненный водой Северо-Крымский канал. Малышка не могла плавать и утонула.

Суд признал подсудимого виновным, за свои деяния ему предстоит отсидеть в тюрьме 25 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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