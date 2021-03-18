Погода в Крыму на 18 марта: дождь, ветер и тепло до +9

В Крыму объявили штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 марта на Крымском полуострове синоптики обещают дожди и сильный ветер.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно, дождь. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Днем тепло до +9°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +9°.
Температура воды в Черном море +7°…10°.
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