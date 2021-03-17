«КАМАЗами вывозили бутылки и шприцы»: Сотрудник санатория «Форос» высказался о застройке в парке

Здания, которые раньше стояли на застраиваемом участке, находились в полной разрухе Фото: из архива "КП"

На участке, где сейчас ведется строительство детско-оздоровительного комплекса в Форосском парке, когда-то уже стояли здания. Но строения были заброшены. Перед началом работ застройщик КАМАЗами вывозил бутылки и шприцы, заявил руководитель отдела паркового хозяйства санатория «Форос» Эдуард Блажко.

- На том месте была полная разруха. С полной уверенностью могу сказать, что застройщик пришел туда вовремя. Восстанавливать и развивать всю эту территорию больше некому, - сказал Блажко в эфире программы «Гражданская оборона» с Владимиром Ворсобиным на радио «Комсомольская правда».

Руководитель отдела паркового хозяйства добавил, что снесенные деревья размещались около фундаментов зданий и не имели эстетического вида. К тому же, на их утилизацию власти Крыма выдали разрешения.

- В парке нет неконтролируемых вырубок. Большая часть деревьев сохранена и пересажена, - отметил Блажко.

Компания-застройщик пообещала местным жителям, что сделает компенсационные высадки. Деньги на покупку новых саженцев уже выделены. В парке появятся экзотические растения. Вместо 2 поврежденных магнолий уже приобрели 25 саженцев.

Напомним, в парке Форос на площади 7,8 га идет строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак-Барс». Комплекс будет вмещать два спальных корпуса, столовую с общежитием, спортивный корпус, бассейн и клуб.

Первую очередь строительства завершат в текущем году. Вход в парк, на пляж и набережную останется свободными для всех желающих.

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