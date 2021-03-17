В Форосе планируют благоустроить пляж и открыть его для посещения

Несколько поселковых пляжей приведут в порядок к концу весны Фото: Архив "КП"

Пляжи Фороса планируют благоустроить к началу курортного сезона, сообщили в администрации Ялты.

Несколько поселковых пляжей приведут в порядок к концу весны, а восемь пляжных карт санатория откроют для посещения.

- Благоустройство пляжей поселка планируется до начала курортного сезона. Все пляжи будут оборудованы теневыми навесами, кабинками для переодевания, душевыми, туалетами, спасательными постами, кафе, - отметили в сообщении.

За благоустройством пляжей будут лично следить министр курортов и туризма Вадим Волченко и глава администрации Янина Павленко.

Напомним, в поселке Форос, где сейчас ведется строительство детско-оздоровительного комплекса, перед началом работ застройщик КАМАЗами вывозил бутылки и шприцы. А на месте была полная разруха.

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