Севастополь вошел в топ-10 популярных городов для паломничества на Пасху

Храм на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города популярны у верующих для пасхальных путешествий в России и Абхазии
В рейтинг, который составлен по данным брони жилья туристами с 1 по 9 мая этого года, вошли такие города, как Севастополь, Краснодар и Пушкин.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.
Одна из точек притяжения туристов на полуострове - музей-заповедник «Херсонес Таврический»
Топ-10 востребованных городов для паломничества на Пасху (средняя стоимость ночи в отелях, в рублях):
Севастополь, 2842
Краснодар, 1667
Пушкин, 4000
Ессентуки, 1593
Углич, 6800
Суоярви, 3500
Великий Новгород, 6500
Суздаль, 3250
Казань, 900
Сухуми, 4600
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