Севастополь вошел в топ-10 популярных городов для паломничества на Пасху

Храм на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города популярны у верующих для пасхальных путешествий в России и Абхазии

В рейтинг, который составлен по данным брони жилья туристами с 1 по 9 мая этого года, вошли такие города, как Севастополь, Краснодар и Пушкин.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.

Одна из точек притяжения туристов на полуострове - музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Топ-10 востребованных городов для паломничества на Пасху (средняя стоимость ночи в отелях, в рублях):

Севастополь, 2842

Краснодар, 1667

Пушкин, 4000

Ессентуки, 1593

Углич, 6800

Суоярви, 3500

Великий Новгород, 6500

Суздаль, 3250

Казань, 900

Сухуми, 4600

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