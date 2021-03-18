Представители национальных общин Крыма стали участниками неформальной встречи Совбеза ООН

В Крыму отмечают воссоединение с Россией, которое дало региону мощный импульс для развития и движения вперед. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В неформальной встрече по формуле «Арриа», организованной Совбезом ООН, приняли участие активисты национальных общин Крыма и студенты. Заседание прошло в режиме видеоконференции на площадке Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Дипломаты разных стран получили возможность узнать реальное положение дел в Крыму из первых уст - от людей, которые там проживают и представляют различные национальности.

- Крымчане уверено стоят на ногах в сегодняшнем сложном и противоречивом, динамично меняющемся мире именно благодаря выбору в 2014 году. Мы открыты для сотрудничества с другими странами, только единство позволит успешно справляться с вызовами современности, - отметила в своем выступлении Анастасия Гридчина, глава «Украинской общины Крыма».

Докладчик выразила надежду, что «удалось разрушить хотя бы толику мифов и вранья, которые представители некоторых стран создают вокруг полуострова».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50