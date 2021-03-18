В Симферополе и Севастополе 19 марта частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей света, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Карадагская, 13-35 (нечет);
ул. Эдебият, 47-69 (нечет);
ул. Алмазарская, 48-68 (чет);
ул. Берекетли, 39-57 (нечет);
ул. Шималий, 44-64 (чет), 43-61 (нечет);
ул. Андижанская, 48-66 (чет), 51-69 (нечет);
ул. Сакинлер, 2-34 (чет), 13-29 (нечет);
ул. Багъчалыкъ, 52-72 (чет);
ул. Лучистая, 1-21;
ул. Кедровая, 2-20 (чет), 1-17 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул.9 Радарная 1-7;
ул.10 Радарная 2-10,3,7,49;
ул.Радарная 4,1,7,21;
ул.14 Радарная 4-6,10,1-3;
ул.13 Радарная 4,13-а,3-11;
ул. 11 Радарная 2-4,3-5;
ул. 12 Радарная 4-6,12-14,1-3;
пер. 3 Радарный 1-А,1;
СТ Ветеран Эскадры;
ул.1 Радарная 1,21-23;
шоссе Радарное 33,39,45;
пер.Радарный 2,6;
пер. 2-й Радарный 2,6
с 9.00 до 14.00
пер. Крепостной 5;
ул. Сенявина 5,4;
ул. Щербака 8,2
с 9.00 до 15.00
пл. Кролевецкого 1,16;
ул. Кольская 5,7;
ул. Кудюрова 18,20,11-21;
ул. Леваневского 35;
ул. Циолковского 4,6;
ул. Челюскинцев 32-36;
ул. Надежды Краевой 1,3-5,5-А,9-15,16,42-48
с 10.00 до 15.00
ул. Коммунистическая 15-А,17-51;
ул. Сафронова 6-14,13-15,23-59,18-38;
ул. Харьковская 9;
ул. Симферопольская 15,2
с 9.00 до 17.00
ул. Строительная 47,49;
ул. Крестовского 87-в,63,67-85;
ул. Комиссара Морозова 6,8;
ул. Севастопольская 66,68,72,82;
про. Квартальный 17-А,5-17;
пер. Рудничный 2-10,1,11-19;
ул. Василия Жукова 48,52-84;
ул. Драпушко 1;
ул. Благодатная 2-10,1;
пер. Благодатный 23-б,25-29;
ул. Серафимовича 34-38,39-45;
ул. Баумана 9-а,9;
ул. Богданова 26,28
село Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комиссара Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33
село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50