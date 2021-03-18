В Симферополе и Севастополе 19 марта частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей света, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Карадагская, 13-35 (нечет);

ул. Эдебият, 47-69 (нечет);

ул. Алмазарская, 48-68 (чет);

ул. Берекетли, 39-57 (нечет);

ул. Шималий, 44-64 (чет), 43-61 (нечет);

ул. Андижанская, 48-66 (чет), 51-69 (нечет);

ул. Сакинлер, 2-34 (чет), 13-29 (нечет);

ул. Багъчалыкъ, 52-72 (чет);

ул. Лучистая, 1-21;

ул. Кедровая, 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул.9 Радарная 1-7;

ул.10 Радарная 2-10,3,7,49;

ул.Радарная 4,1,7,21;

ул.14 Радарная 4-6,10,1-3;

ул.13 Радарная 4,13-а,3-11;

ул. 11 Радарная 2-4,3-5;

ул. 12 Радарная 4-6,12-14,1-3;

пер. 3 Радарный 1-А,1;

СТ Ветеран Эскадры;

ул.1 Радарная 1,21-23;

шоссе Радарное 33,39,45;

пер.Радарный 2,6;

пер. 2-й Радарный 2,6

с 9.00 до 14.00

пер. Крепостной 5;

ул. Сенявина 5,4;

ул. Щербака 8,2

с 9.00 до 15.00

пл. Кролевецкого 1,16;

ул. Кольская 5,7;

ул. Кудюрова 18,20,11-21;

ул. Леваневского 35;

ул. Циолковского 4,6;

ул. Челюскинцев 32-36;

ул. Надежды Краевой 1,3-5,5-А,9-15,16,42-48

с 10.00 до 15.00

ул. Коммунистическая 15-А,17-51;

ул. Сафронова 6-14,13-15,23-59,18-38;

ул. Харьковская 9;

ул. Симферопольская 15,2

с 9.00 до 17.00

ул. Строительная 47,49;

ул. Крестовского 87-в,63,67-85;

ул. Комиссара Морозова 6,8;

ул. Севастопольская 66,68,72,82;

про. Квартальный 17-А,5-17;

пер. Рудничный 2-10,1,11-19;

ул. Василия Жукова 48,52-84;

ул. Драпушко 1;

ул. Благодатная 2-10,1;

пер. Благодатный 23-б,25-29;

ул. Серафимовича 34-38,39-45;

ул. Баумана 9-а,9;

ул. Богданова 26,28

село Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комиссара Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33

село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27

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