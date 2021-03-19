Погода в Крыму на 19 марта: дожди и тепло до +9

На Крымском полуострове облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 марта на Крымском полуострове серый, невзрачный денек.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Небольшой дождь. Ветер западный до 12 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

Вода в Черном море + 7°...10°.

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