В Крыму за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавируса

За сутки 54 новых случая COVID-19 Фото: Архив "КП"

За истекшие сутки в Крыму выявлено 54 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 41 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Лаборатории провели исследование 3818 проб на новую коронавирусную инфекцию. Выписаны с выздоровлением 24 человека, выздоровевших за весь период – 33 837 человек.

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