С трассы «Таврида» построят съезды до Алушты, Судака и Феодосии

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С трассы «Таврида» построят три новых съезда до Алушты, Судака и Феодосии. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- Полностью отработан вопрос трех съездов и доведения их до 4 полос. В сторону южного берега Крыма и до Алушты, Судака и Феодосии, - сказал вице-премьер во время телемоста о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и города Севастополя.

Напомним, что трассу «Таврида» открыли 27 августа 2020 года. Общая протяженность трассы Керчь-Симферополь-Севастополь составляет 250 километров. Во время открытия президент РФ Владимир Путин проехал по трассе и сказал, что нужно сделать больше съездов к морю.

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