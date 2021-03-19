Украинского депутата уголовно преследуют за карту без Крыма

Депутат выложил в Сеть карту Украины без Крыма. Фото: Артем Апухтин с сайта Pixabay

Против украинского депутата и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадима Рабиновича возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Уголовное дело открыли по инициативе нардепа от фракции «Голос» Соломии Бобровской.

- Рабинович опубликовал в Сети карту Украины без Крыма. К тому же там были пометки ЛДНР. Я считаю, что любой гражданин нашей страны, в том числе депутат, не имеет право ставить под сомнение территориальную целостность Украины, - отметила Бобровская в Facebook.

Напомним, депутат Вадим Рабинович опубликовал карту Украины в соцсетях. На ней было отмечено разделение страны по языковому признаку.

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