Путин поздравил Россию с годовщиной Крымской весны в Лужниках

Фото: Михаил Фролов

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с седьмой годовщиной Крымской весны в «Лужниках» в Москве.

Президент спросил у зрителей, любят ли они Россию. Стадион ответил положительно.

- Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели это своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации, - сказал президент. - Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны.

Напомним, что концерт в Лужниках демонстрировался и на площади Ленина президента, поэтому речь Владимира Путина услышали крымчане в прямом эфире.

Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года. Большинство крымчан на референдуме 16 марта проголосовали за воссоединение с Россией.

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