В июне запустят прямые авиарейсы Красноярск-Симферополь

Фото: Архив "КП"

Из Красноярска в Симферополь запустят прямые авиарейсы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя, первый рейс стартует со 2 июня. Билеты уже есть в продаже.

Самолеты будут отправляться по указанным маршрутам 4 раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу и субботу. Рейсы Красноярск-Симферополь будут выполняться до 30 октября.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что авиаперелеты входят в число субсидируемых направлений.

Льготные билеты доступны россиянам в возрасте до 23 лет, женщинам старше 55-ти и мужчинам старше 60-ти. Кроме того, билеты по сниженной цене могут купить инвалиды I группы любого возраста, их сопровождающие и члены многодетных семей.

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