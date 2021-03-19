Только два человека хотят стать главой администрации Симферополя

Нового главу симферопольской администрации планируют выбрать 29 марта Фото: Надежда ДАЦЮК

Документы на участие в конкурсе на нового главу администрации Симферополя подали двое человек, сообщили КП-Крым в пресс-службе Госсовета.

- Подача документов пока не закончилась, поэтому нельзя точно сказать, сколько человек будет участвовать. Может быть, 4 или больше. Но время еще есть, прием документов будет осуществляться до 19.00 вечера, - уточнили в пресс-службе.

Заметим, нового главу симферопольской администрации планируют выбрать 29 марта. Для проведения конкурса уже назначены члены комиссии.

Напомним, бывшая глава администрации города Елена Проценко подала в отставку 17 февраля 2021 года. Временно исполняющим ее обязанности был назначен Валентин Демидов.

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