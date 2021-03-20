Погода в Крыму на 20 марта: сыро и тепло до + 14

На полуострове облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 марта на Крымском полуострове не очень уютный уик-энд, хотя опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер днем северо-западный до 11 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный до 13 м/с. Днем тепло до +10°.

Температура воды в Черном море +6°…10°.

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