«Потерялась» в Средиземном море: НАТО не может найти субмарину Черноморского флота

Подлодка "Ростов-на-Дону". Фото: Википедия

Шесть субмарин Черноморского флота находятся в море на боевом дежурстве. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

- Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет, - заявил Осипов.

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин отметил, что такой формат боевого дежурства в мире практикуется впервые.

- Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств, - заявил Анатолий Варочкин.

18 марта в НАТО забеспокоились, что радары Альянса потеряли российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону» в Средиземном море. ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску пропажи.

Источник РИА Новости сообщил, что лодка ЧФ находится на связи с командованием.

- Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает, - отметил источник.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50