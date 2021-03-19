Крым лидирует в направлениях авиапутешествий на майские праздники

Крым лидирует в майских авиапутешествиях из Москвы Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым лидирует в направлениях авиапутешествий из Москвы на майские праздники. Стоимость билетов в сравнении с 2019-м годом увеличилась на 5% — с 6 019 до 6 330 рублей, пишет Крымское информационное агентство.

Перелеты из Москвы в Сочи заняли вторую строчку топ-направлений, где стоимость билетов, напротив уменьшилась на 3% с 5 597 до 5 452 рублей. Замыкает тройку маршрут Москва — Калининград, где средний чек зсоставляет 4 872 рубля, что на 14% меньше показателей весны 2019 года.

Из Санкт-Петербурга лидером продаж авиабилетов сейчас является Сочи, куда перелет обойдется в 6 349 рублей, или на 9% меньше, чем в 2019 году. Симферополь находится на втором месте со стоимостью в 8 239 рублей. Калининград также находится здесь на третей позиции со средним чеком в 4 721 рублей.

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