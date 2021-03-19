В Крыму возбудили дело после взятки чиновников из ялтинской администрации

Чиновник лично получил взятку в 150 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Следкоме Крыма возбудили уголовное дело после задержания одного из сотрудников местной администрации Ялты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили в отношении заместителя начальника отдела департамента муниципального контроля мэрии курортного города.

- Он подозревается в получении должностным лицом взятки в составе группы лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ), - отметили в пресс-службе.

Мужчина решил действовать с двумя своими коллегами. Он лично получил взятку в 150 тысяч рублей от жителя поселка Ореанда за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев.

Напомним, троих чиновников из ялтинской администрации задержали сегодня утром.

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