В Крыму за сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавируса

Медики Крыма делают все возможное для помощи заболевшим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За истекшие 24 часа в Республике Крым выявили 52 случая COVID-19. Причем у 8 человек заболевание проходило скрытно – без симптомов.

- Из общего количества заболевших 33 выявлены при обращении за помощью в медицинские учреждения, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в VK.

Всего сотрудники лабораторий региона за сутки протестировали на новую коронавирусную инфекцию 1377 мужчин и женщин.

За минувшие сутки выздоровело 149 человек, за все время пандемии ковида – 33 986 человек

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