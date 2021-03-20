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Общество20 марта 2021 12:53

С 20 марта иностранцы не смогут владеть землей в Крыму

Истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на участки, находящиеся в приграничных территориях полуострова
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Земли Черноморского района тоже попали в список.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 марта, в субботу, подходит к концу время, которое дали лицам, не имеющим гражданства РФ, на отчуждение прав собственности на земельные наделы. Речь идет об участках, которые расположены в приграничных территориях Крымского полуострова.

Год тому назад, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об изменении перечня приграничных территорий, где иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.

В перечень вошли Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и муниципальные образования города-героя Севастополя.

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