В Форосе восстановят памятник герою обороны Севастополя

Работу над бюстом доверили именитому скульптору, мастер психологического портрета Махмуту Гасимову. Фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму планируют воссоздать бюст герою обороны Севастополя Александру Степановичу Терлецкому, который установят в Форосском парке.

Таким образом будет претворена в жизнь инициатива общественников Фороса, которые много лет добивались посмертных почестей герою и восстановления памятника.

- Прах Александра Терлецкого захоронен в Форосском парке, и памятник планируется установить там же, - сообщил КП-Крым Георгий Бесстрахов, член Совета Всероссийской Организации ветеранов, председатель общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, одобрив идею воздать должное герою Великой Отечественной войны, отметив, что все нужно делать в рамках существующего законодательства.

Работу над бюстом доверили именитому скульптору, мастер психологического портрета Махмуту Гасимову.

СПРАВКА «КП»

В ноябре 1941 года лейтенант Александр Терлецкий, командир Форосской пограничной заставы со своими сослуживцами, прикрывая отступление советских войск, больше суток держал оборону Байдарского перевала.

25 марта 1942 года будучи комиссаром Балаклавского отряда, он опал в плен к немецко-фашистским захватчикам. После зверских пыток гитлеровцы казнили героя. Последними словами лейтенанта Терлецкого перед смертью стали «Живи, Севастополь!».

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