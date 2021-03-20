В Симферополе микрорайон Каменка украсит новый парк

Временно исполняющий полномочия главы администрации города Валентин Демидов провел выездное совещание в Каменском массиве. Фото: пресс-служба администрации города Симферополя

Врио главы администрации города Симферополя Валентин Демидов, как побывал в Каменском жилом массиве, которые построен на землях бывшего полигона для мусора.

- В Каменке проживает порядка 27 тысяч человек, при этом социальная инфраструктура практически отсутствует, - приводит цитаты чиновники пресс-служба администрации города Симферополя.

Валентин Демидов осмотрел на месте несколько точек, на которых жители предлагают разместить социально значимые объекты.

- Есть предложение по созданию парковой зоны, - сообщил чиновник, отметив, что уже идет работа по уличному освещению и газификации.

Часть проблем Каменки планируется решить совместно с профильными министерствами и ведомствами.

- Вместе с коллегами наметим программу первоочередных действий. После этого встретимся с жителями Каменки для ее обсуждения, - пообещал Валентин Демидов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50