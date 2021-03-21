Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели 53 человека

Всего с начала пандемии в Крыму от коронавируса выздоровели 34 025 человек.

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 53 человека. Из них у 6 пациентов не было никаких симптомов заболевания.

- Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За 20 марта тест на COVID-19 в Республике прошли 4336 крымчан.

Всего с начала пандемии в Крыму от коронавируса выздоровели 34 025 человек, том числе 39 — за прошедший день.

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