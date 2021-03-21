В Украине отреагировали за запрет иностранцам владеть землей в Крыму

С 20 марта иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещено владеть земельными участками в Крыму и Севастополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Министерстве иностранных дел Украины назвали запрет на продажу земли в Крыму иностранцам «юридически ничтожным».

- Указ президента России Владимира Путина про запрет украинцам владеть землей в Крыму юридически ничтожный. После восстановления суверенитета нашего государства нарушенные права законных собственников будут восстановлены,- написал в Твиттере спикер МИДа Украины Олег Николенко.

Напомним, с 20 марта иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещено владеть земельными участками в Крыму и Севастополе. Речь идет об участках, которые расположены в приграничных территориях Крымского полуострова.

Год тому назад, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об изменении перечня приграничных территорий, где иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.

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