Погода в Крыму на 22 марта: дождь и тепло до +10

Вода в Черноморском 6°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер восточный до 17 м/с, температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, во второй половине дня северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до …+9°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер восточный до 20 м/с. Днем тепло до +10°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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