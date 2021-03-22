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Общество22 марта 2021 6:43

Погода в Крыму на 22 марта: дождь и тепло до +10

На полуострове облачно с прояснениями
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черноморском 6°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер восточный до 17 м/с, температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, во второй половине дня северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до …+9°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер восточный до 20 м/с. Днем тепло до +10°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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Погода в Крыму