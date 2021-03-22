В Ялте на 39% выросла бронь жилья на майские праздники

Туристы любят приезжать в Ялту, даже когда еще нельзя купаться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU сравнили, насколько в «эпоху коронавируса» вырос спрос на гостиницы и отели для отдыха на майские праздники.

- По сравнению с 2019 годом, рост числа брони на майские праздники составляет 12%. Конкретно по городам: на 39% стало больше заявок на аренду жилья в Ялте, на 15% — в городе-герое Севастополе, - отмечают специалисты. - В Сочи рост составил всего 6%.

В тоже время снизился спрос на аренду жилья в Питере (-49%), Анапе (-14%) и Геленджике (-38%).

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