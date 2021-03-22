В Гурзуфе пригревает мартовское солнышко: 5 типичных фото

В Гурзуфе очень красивые виды. Фото: Алекс Кедми/VK

Март вот-вот уступит место апрелю первый весенний месяц исчерпывает отведенное ему календарем время. Тепло на не торопится в южные края – полуостров пребывает в каком-то межсезонье.

Медведь-гора. Фото: Алекс Кедми

Главная точка притяжения в поселке, который обосновался у подножия легендарной горы Аю-Даг - набережная.

Морской воздух заряжает здоровьем и энергией. Фото: Алекс Кедми/VK

Восхитительно пройтись по галечному пляжу, затем посидеть в на берегу в окружении нагловатых морских птиц.

Море так и манит к себе отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Своя прелесть и у пирсов-волнорезов.

Дача Антона Чехова. Фото: Алекс Кедми/VK

Можно побывать и в музее великого русского писателя, где сейчас пока еще малолюдно.

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