Теплые весенние дни придут в Крым уже в начале апреля

Климатическое лето в Крыму начнется с начала мая Фото: из архива "КП"

В Крым весеннее тепло придет уже в первой декаде апреля. Температура воздуха поднимется до +10 градусов, отметил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета, климатолог Владимир Рябов.

- Так как среднесуточная температура воздуха плюсовая, то по климатическим данным весна в республике уже началась. До конца марта отметка на термометре будет показывать от +5 до +10 градусов, а ночью - от +2 до +3. Настоящее потепление к нам придет в апреле. В первой декаде месяца среднесуточная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, - рассказал Рябов.

Такая погода продержится до начала мая. Первая половина последнего весеннего месяца будет очень теплой.

- В первой декаде мая начнется настоящее лето. Среднесуточная температура поднимется выше +15 градусов, - добавил климатолог.

Полуострову стоит готовиться к обильным осадкам. В ближайшее время в Крыму выпадет месячная норма дождей. Предполагается, что этот объем сможет частичного наполнить водохранилища. В том числе это касается Симферопольского и Партизанского, которые больше всего нуждаются в воде.

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