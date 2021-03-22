Коронавирус в Крыму: плюс 56 зараженных за сутки

Фото: Сергей Аксенов

В Крыму за 21 марта зарегистрировали 56 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа заболевших 41 человек самостоятельно обратился за медицинской помощью, 15 - раньше контактировали с инфицированными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2190 человек.

Выздоровели за сутки 6 человек, за весь период - 34 031 человек.

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