Коронавирус в Крыму: плюс 56 зараженных за сутки

Фото: Сергей Аксенов
В Крыму за 21 марта зарегистрировали 56 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, из общего числа заболевших 41 человек самостоятельно обратился за медицинской помощью, 15 - раньше контактировали с инфицированными.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2190 человек.
Выздоровели за сутки 6 человек, за весь период - 34 031 человек.
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