В Крым станут пускать самолеты из Нижневартовска и Кемерова

Начало полетов намечено на конец апреля и мая. Фото: uralairlines.ru

В Крым запустят прямые авиарейсы из Нижневартовска и Кемерова. Полеты начнутся в конце апреля и мая.

Направление Симферополь - Нижневартовск - Симферополь начнет действовать с 30 мая, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

- Рейсы в крымскую столицу будут отправлять по вторникам и субботам, а в Нижневартовск - по понедельникам и пятницам. Использовав субсидию билет можно приобрести за 5 тысяч 500 рублей в одну сторону. Для детей до 12 лет полет обойдется в 4 тысячи 125 рублей, - добавили в компании.

А с 29 апреля запустят рейс Симферополь - Кемерово - Симферополь. В Симферополь полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам, в Кемерово - по четвергам и воскресеньям. Субсидированный билет стоит 6 тысяч 250 рублей, детский - 4 тысячи 687 рублей.

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