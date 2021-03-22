Жители многоэтажек Симферополя продолжают жаловаться на дефицит воды

На верхние этажи вода не поступает из-за низкого давления в сетях Фото: Архив "КП"

Жители многоэтажных домов Симферополя продолжают жаловаться на дефицит воды. Из-за низкого давления в сетях она не доходит до верхних этажей.

- Постоянно мониторим ситуацию с давлением воды в домах на верхних этажах, где ранее были жалобы. Как я докладывал ранее на прошлом штабе, после запуска насосной станции «Веселое» ситуация стабилизировалась, - заверил и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

Решение переключить насосы горячего водоснабжения для подачи холодной воды в администрации посчитали экспериментальным. Изношенное оборудование и сети могут не выдержать, и если переключение окажется неудачным, для проблемных домов приобретут новые насосы.

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