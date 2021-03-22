В Севастополе арестовали машину злостного неплательщика штрафов: он задолжал миллион рублей

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В Севастополе арестовали машину нарушителя, который не заплатил крупную сумму штрафов за нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю, мужчине выписали 542 штрафа на сумму 1,1 миллиона рублей.

Сотрудники ДПС прибыли по месту регистрации нарушителя, там стояла и его «ласточка». Правоохранители эвакуировали авто на специальную стоянку.

Мужчина должен оплатить всю сумму штрафов в течение десяти дней, иначе его машину выставят на государственный аукцион.

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