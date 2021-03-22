Водохранилища Ялты накопили 10 миллионов кубометров воды

Счастливенское водохранилище Ялты заполнено на треть Фото: Архив "КП"

За неделю водохранилища Большой Ялты пополнились на 1 миллион кубометров воды, и сейчас их суммарный объем составляет 10,5 миллионов. Об этом на штабе по водоснабжению сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Фактически мы прожили неделю в режиме, что где то вода постоянно, а где-то - по графику с 6 до 9 часов, - отметила она.

Из горных источников в регион поступает около 30 тысяч кубометров ежесуточно. Еще 26 тысяч на нужды потребителям откачивают из водохранилищ.

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