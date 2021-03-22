Власти Крыма перейдут от штабов по коронавирусу и водоснабжению к брифингам

Аксенов решил отказаться от штабов в пользу поездок по регионам. Фото: пресс-служба главы РК

С конца марта власти Крыма перейдут от штабов по ситуации с коронавирусом и водоснабжению в регионе к брифингам. Вместо прямых эфиров члены правительства отправятся на проверку выполнения контрактов по госпрограммам.

- С учетом того что ситуация по графикам более менее стабилизируется, в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Штабы коронавирусу переводим в формат брифингов.

Результаты выездов в регионы и исполнительскую дисциплину будут обсуждать по четвергам после совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов. По словам Аксенова, членам правительства предстоит «полная ревизия поручений», сделанных за последнее время, но не выполненных в действительности.

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