За неделю водные инспекторы нашли три незаконные врезки в водопровод Симферополя

Симферопольские автомойки экономно расходуют воду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшую неделю водная инспекция ГУП «Вода Крыма» обнаружила три незаконные врезки в водопровод Симферополя. Среди нарушителей нет ни одной автомойки города.

- По автомойкам ни одного нарушения не было, - заверил руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Мы два раза прошли по ним и убеждаемся, что эти водопользователи живут в правовом поле РФ.

В теплое время года расход воды на автомойках составляет 800 кубометров в сутки, в холода — не больше 350 кубов.

- Это бесконечно малая величина, на уровне одной утечки, - подчеркнул Баженов.

На всех нарушителей составлены акты, которые будут направлены в Минприроды РК для определения суммы штрафа.

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