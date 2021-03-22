На Крым идут ветер и сильные осадки

Порывистый ветер грозит возникновением ЧС. Фото: архив "КП"

На Крым движутся сильный ветер и обильные осадки, предупреждают синоптики и сотрудники МЧС.

- Вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололед, - сообщают в чрезвычайном ведомстве. Непогода придет на полуостров в связи с южным циклоном.

Также ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.

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