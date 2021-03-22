Крым оказался в аутсайдерах экологического рейтинга российских регионов

Крым оказался на 67-м месте экологического рейтинга Фото: Надежда ДАЦЮК

По итогам трех зимних месяцев 2020-2021 года Республика Крым и город Севастополь оказались среди аутсайдеров «Национального экологического рейтинга». Такие данные приводят представители российского проекта «Зеленый патруль».

Так, Республика Крым оказалась на 67 строчке рейтинга (из 85-ти), а Севастополь и вовсе опустился на 76-е место.

Отметим, что экологическая организация выставляла оценки регионам по нескольким показателям на основе обращений и сообщений СМИ. Так, по критерию охраны природы Крым получил всего 44 положительных баллов и 56 - отрицательных. Промышленно-экологический индекс равен 38, а социально-экологический - 69. Сводный индекс равен 54 баллам.

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