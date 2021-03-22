Улицу Жуковского в Симферополе закроют на неделю

Организована схема объезда. Фото: Архив "КП"

В Симферополе на неделю будет закрыта улица Жуковского. Причина – ремонт дороги, сообщают в пресс-службе администрации столицы.

- Ограничение движения транспортных средств вводится с 6.00 24 марта до 18.00 29 марта, - уточняют местные власти.

Для движения будет закрыт участок улицы Жуковского от улицы Маяковского до Александра Невского.

При этом для автомобилистов разработана схема объезда участка. Автобус №4 будет ездить по улице Маяковского.

Граждан просят учесть информацию при планировании маршрутов.

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