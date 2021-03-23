Погода в Крыму на 23 марта: дожди и тепло до + 6

В Симферополе снежно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 марта на Крымском полуострове синоптики обещают дождь, мокрый снег и прочие разновидности осадков. Всю эту прелесть дополнит ветер до 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем до +3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер днем северный до 17 м/с. Температура воздуха днем до +6°.

На Южном берегу Крыма облачно с пояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный до 25 м/с. Днем тепло до +6°.

Температура воды в Черном море +7°…10°.

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