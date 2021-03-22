В Крым привезли новую партию вакцины от коронавируса

3100 доз вакцины привезли в Крым 19 марта Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крым 19 марта привезли очередную партию вакцины от коронавируса. На этот раз она очень маленькая - 3 тысячи 100 доз.

Препарат распределят по больницам Крыма, написал министр здравоохранения республики Александр Остапенко на своей странице в Facebook.

Теперь некоторые партии вакцины будут привозить в частные клиники полуострова.

- На этот раз вакцину получит клиника «Генезис». Ею будут прививать прикрепленных к организации граждан в рамках ОМС, - отметил Остапенко.

По информации Минздрава, по состоянию на 17 марта в Крыму привито более 58 тысяч человек. Своей очереди на вакцинацию ждут еще около 28 тысяч человек.

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