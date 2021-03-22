У крымчан осталось несколько дней, чтобы проголосовать за некоммерческие организации

Фото: Архив "КП"

На сайте министерства внутренней политики, информации и связи Крыма до 24 марта включительно проводится соцопрос по эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в республике.

По данным Мининформа, с момент запуска опроса, 8 февраля, в нем приняли участие больше двух тысяч респондентов, что говорит об интересе населения к деятельности таких организаций.

В ведомстве напомнили, что заполнить форму можно в течение трех дней.

Чтобы принять участие в опросе, нужно пройти по ссылке, выбрать категорию и организацию, которую хочется оценить. Это добровольная акция, заполнить форму можно только один раз.

Те организации, деятельность которых оценят более высоко, смогут подготовить презентации для теле- и радиоэфиров.

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