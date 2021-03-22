Симферопольцы больше не жалуются на плохое качество воды

Ранее симферопольцы жаловались на грязную воду и плохой напор в кране. Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay

В Симферополе перестали жаловаться на качество воды и мутность. Жители столицы вполне довольны ее состоянием.

Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма Владимир Баженов объяснил, что вся вода, которая гналась с западного направления, восстановилась.

- Больше подобных проблем быть не должно, теперь только качественная вода, - сказал Баженов, передает Крым 24.

Раньше симферопольцы часто сообщали о низком давлении в кранах на верхних этажах высотных домов. А на коричневый цвет воды жаловались жители улицы Героев Сталинграда. Но врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов подтвердил, что ситуация уже под контролем.

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