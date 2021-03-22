Испугался нападения: крымчанин прострелил голову фермерской собаке

Фото: Архив "КП"

В Бахчисарайском районе около фермы произошел вопиющий случай. 82-летний мужчина застрелил алабая и хотел вывезти тело животного в машине.

Олег Бельмас, владелец алабая, рассказал, что питомец прожил у него на ферме шесть лет. Пес по кличке Боря не проявлял агрессии к жителям села, и местные жители хорошо относились к собаке. Поэтому хозяин отпускал Борю на самовыгул, собака бегала около фермы без сопровождения, пишет ForPost.

- У него никогда не было ни ошейника, ни поводка. Он никогда никого не трогал, у нас в деревне это любой подтвердит. Дети даже приходили и катались на нем, поэтому мы и не боялись его отпускать. В этот вечер мы загнали коров, а Боря остался на улице, и когда я услышал выстрел, у меня что-то внутри оборвалось, - объясняет фермер.

Мужчина выбежал на улицу и увидел машину. У владельца авто он спросил, кто же стрелял. Однако тот выругался матом на хозяина пса и сказал, что Боря на него набросился и свалил с ног. Между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого хозяин собаки увидел труп питомца в салоне машины с простреленной головой.

Фермер хотел задержать незнакомца, который убил его собаку, но это получилось не сразу. После этого мужчина вызвал полицию. Он считает, что Боря не мог напасть на незнакомца.

- Он стрелял в упор, этого бы он не смог сделать, если бы собака действительно нападала. Он даже не успел бы вытащить обрез из багажника. И следы от выстрела говорят о том, что Боря лежал, а он в него взял и выстрелил, - говорит Олег Бельмас.

Он заметил в машине у пенсионера два топора и электрошокер.

Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, инцидентом занимаются правоохранители. Подозревается местный 82-летний житель. Он рассказал полицейским, что находился около фермы, и к нему подошла большая собака. Мужчина испугался нападения, достал обрез из авто и выстрелил в пса.

В МВД по РК сообщили, что проводится доследственная проверка. Также мужчину привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия.

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