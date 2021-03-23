Евпатория возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с детьми

Песчаные пляжи привлекают к себе туристов с несовершеннолетними. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав бронь гостиниц и отелей туристами с детьми в 2021 году, составили рейтинг популярности.

В «тройку» самых востребованных вошли - Евпатория, Анапа и Санкт-Петербург. Предпочтение отдыхающих в Крыму вполне объяснимы - в Евпатории роскошные песчаные пляжи и относительно мелкое море.

Топ-10 популярных городов для отдыха с несовершеннолетними в 2021 году (средняя цена ночи в отелях, в рублях):

Евпатория, 3196

Анапа, 2498

Санкт-Петербург, 2813

Гагра, 2404

Шерегеш, 8090

Москва, 3553

Казань, 2630

Ростов-на-Дону, 2306

Лахденпохья, 8390

Екатеринбург, 2568

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