Евпатория возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с детьми

Песчаные пляжи привлекают к себе туристов с несовершеннолетними.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав бронь гостиниц и отелей туристами с детьми в 2021 году, составили рейтинг популярности.
В «тройку» самых востребованных вошли - Евпатория, Анапа и Санкт-Петербург. Предпочтение отдыхающих в Крыму вполне объяснимы - в Евпатории роскошные песчаные пляжи и относительно мелкое море.
Топ-10 популярных городов для отдыха с несовершеннолетними в 2021 году (средняя цена ночи в отелях, в рублях):
Евпатория, 3196
Анапа, 2498
Санкт-Петербург, 2813
Гагра, 2404
Шерегеш, 8090
Москва, 3553
Казань, 2630
Ростов-на-Дону, 2306
Лахденпохья, 8390
Екатеринбург, 2568
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50