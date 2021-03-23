В Симферополе при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 20 человек

Спасатели вывели из дома 21 человека, в том числе 5 детей. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Накануне в поселке Аграрное в доме на улице Спортивная произошло задымление. Дым заполнил лестничную площадку. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС России по Республике Крым.

На место происшествия тут же отправились спасатели. Специалисты выявили возгорание электрощитовых на 2 и 3 этажах.

- Дым распространился на весь подъезд. Сотрудники МЧС вывели из квартир 21 человека, из которых 5 - дети, - отметили в пресс-службе.

Огонь ликвидировали на площади 3 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В борьбе с возгоранием были задействованы 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

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