Бухгалтер симферопольского техникума может сесть за кражу у студентов 11,5 млн рублей

Женщину за проступки могут посадить на 10 лет. Фото: Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Симферополе бухгалтера местного техникума подозревают в краже бюджетных средств. Женщина похитила деньги, которые выделили на выплаты студентам.

Часть денег, которые предназначались для учащихся, она переводила на свой банковский счет, рассказали в пресс-службе УФСБ России по РК и городу Севастополю.

- С 2016 по 2021 год бухгалтер перевела себе больше 11,5 миллионов рублей, - сообщили в УФСБ.

Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «хищение чужого имущества лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере». За свои деяния крымчанка может получить до 10 лет тюрьмы.

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